Светлана Разворотнева обратится в прокуратуру, чтобы пресечь загрязнение московского пруда

Нужно изменить законы
В Москве прошёл велозаезд в защиту Большого Чертановского пруда. В акции приняла участие член Общественной палаты Светлана Разворотнева.
Участники велозаезда потребовали прекратить загрязнение водоёма и призвали поддержать инициативы Разворотневой, направленные на улучшение экологической ситуации в Москве и в стране в целом.
Большой Чертановский пруд был создан искусственно, когда-то на нём любили рыбачить москвичи. Последние несколько лет экология водоёма значительно пострадала, так как он регулярно загрязняется нефтепродуктами, попадающими туда с расположенной неподалёку АЗС.
Светлана Разворотнева подготовила обращения в прокуратуру и другие организации. "Сброс в пруд загрязняющих веществ не должен повториться, а виновные в череде правонарушений должны быть наказаны", - сказала она.
По её словам, в России нужно ужесточить меры ответственности за совершение подобных преступлений. Для этого необходимы соответствующие законы, которые позволяли бы использовать наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет за экологические преступления.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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