ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Светлана Разворотнева обратится в прокуратуру, чтобы пресечь загрязнение московского пруда

19:41
  • суббота
  • 26 июня 2021

Нужно изменить законы

В Москве прошёл велозаезд в защиту Большого Чертановского пруда. В акции приняла участие член Общественной палаты Светлана Разворотнева.
Разворотнева поддержала московские экопроекты по раздельному сбору отходов

Участники велозаезда потребовали прекратить загрязнение водоёма и призвали поддержать инициативы Разворотневой, направленные на улучшение экологической ситуации в Москве и в стране в целом.

Большой Чертановский пруд был создан искусственно, когда-то на нём любили рыбачить москвичи. Последние несколько лет экология водоёма значительно пострадала, так как он регулярно загрязняется нефтепродуктами, попадающими туда с расположенной неподалёку АЗС.

Светлана Разворотнева подготовила обращения в прокуратуру и другие организации. "Сброс в пруд загрязняющих веществ не должен повториться, а виновные в череде правонарушений должны быть наказаны", - сказала она.

По её словам, в России нужно ужесточить меры ответственности за совершение подобных преступлений. Для этого необходимы соответствующие законы, которые позволяли бы использовать наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет за экологические преступления.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.