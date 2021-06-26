Светлана Разворотнева обратится в прокуратуру, чтобы пресечь загрязнение московского пруда

Нужно изменить законы

В Москве прошёл велозаезд в защиту Большого Чертановского пруда. В акции приняла участие член Общественной палаты Светлана Разворотнева.

Участники велозаезда потребовали прекратить загрязнение водоёма и призвали поддержать инициативы Разворотневой, направленные на улучшение экологической ситуации в Москве и в стране в целом.

Большой Чертановский пруд был создан искусственно, когда-то на нём любили рыбачить москвичи. Последние несколько лет экология водоёма значительно пострадала, так как он регулярно загрязняется нефтепродуктами, попадающими туда с расположенной неподалёку АЗС.

Светлана Разворотнева подготовила обращения в прокуратуру и другие организации. "Сброс в пруд загрязняющих веществ не должен повториться, а виновные в череде правонарушений должны быть наказаны", - сказала она.

По её словам, в России нужно ужесточить меры ответственности за совершение подобных преступлений. Для этого необходимы соответствующие законы, которые позволяли бы использовать наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет за экологические преступления.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram