ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам разъяснили порядок новых выплат в 55 тысяч рублей

10:06
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

Столько могут заплатить за нахождение на больничном

Россиянам рассказали о возможности получить до 55 тысяч рублей во время нахождения на больничном по уходу за ребёнком. В апреле Владимир Путин предложил не учитывать стаж при расчёте таких больничных. Раньше выплаты зависли от общего трудового стажа и могли быть намного меньше средней зарплаты.
Госуслуги автоматически начислят соцвыплаты россиянам

Теперь родители смогут получать при расчёте больничного листа 100% средней зарплаты. Как рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, максимальная выплата составит 55 208 рублей, что соответствует среднему заработку россиян, установленный на основании данных Росстата.

По словам Петропольского, вопрос выплаты именно такой суммы в каждом случае будет решаться индивидуально, исходя из размера средней заработной платы работника.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мама с ребенком
Мама с ребенком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.