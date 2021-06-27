Россиянам разъяснили порядок новых выплат в 55 тысяч рублей

Столько могут заплатить за нахождение на больничном

Россиянам рассказали о возможности получить до 55 тысяч рублей во время нахождения на больничном по уходу за ребёнком. В апреле Владимир Путин предложил не учитывать стаж при расчёте таких больничных. Раньше выплаты зависли от общего трудового стажа и могли быть намного меньше средней зарплаты.

Теперь родители смогут получать при расчёте больничного листа 100% средней зарплаты. Как рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, максимальная выплата составит 55 208 рублей, что соответствует среднему заработку россиян, установленный на основании данных Росстата.

По словам Петропольского, вопрос выплаты именно такой суммы в каждом случае будет решаться индивидуально, исходя из размера средней заработной платы работника.

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