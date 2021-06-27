К берегам России в Чёрном море приближается американский эсминец

Он примет участие в манёврах с Украиной

Российские вооруженные силы контролируют действия американского ракетного эсминца Ross, который вошёл в Чёрное море, об этом сообщили в Национальном центре управления обороной. Ранее командование 6 флота ВМС США заявило о том, что эсминец примет участие в совместных с Украиной учениях Sea Breeze-2021. В них также будут задействованы корабли, самолёты и военнослужащие трёх десятков стран.

23 июня посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников не отрабатывать военные действия в Чёрном море. Диппредставительство предупредило, что подобные маневры повышают риски непреднамеренных инцидентов и поощряют милитаристские настроения в Киеве, сообщает "ТВ Центр".

Напомним, на этой неделе российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который нарушил границу нашей страны в Чёрном море у берегов Крыма.

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