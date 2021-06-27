Москвичей предупредили об опасной жаре

Температура будет выше климатической нормы

В Москве, где жители изнывают от аномальной жары, 26 июня был побит четвёртый за неделю температурный рекорд дня. Воздух прогрелся до почти 33 градусов, тем самым превысив показатели 2013 года.

Сегодня, 27 июня в столице по-прежнему оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, жара спадёт только к середине следующей недели.

Столбики термометров понизятся до отметки 26 градусов, что не сильно превышает норму, сообщает "ТВ Центр".

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