ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили об опасной жаре

10:45
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

Температура будет выше климатической нормы

В Москве, где жители изнывают от аномальной жары, 26 июня был побит четвёртый за неделю температурный рекорд дня. Воздух прогрелся до почти 33 градусов, тем самым превысив показатели 2013 года.
Синоптики рассказали, когда спадет жара в Москве

Сегодня, 27 июня в столице по-прежнему оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, жара спадёт только к середине следующей недели.

Столбики термометров понизятся до отметки 26 градусов, что не сильно превышает норму, сообщает "ТВ Центр".

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.