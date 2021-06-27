Ливни с грозами снова прошлись по центру и югу России

Ветер вырывал деревья

На юге и в центральной части России устраняют последствия сильных ливней. Непогода вновь испытала на прочность жителей Ялты. В городе накануне, 26 июня выпала почти половина месячной нормы осадков. Дождь продолжался всего полтора часа, но успел размыть дороги и подтопить подвалы домов.

В Краснодарском крае бушующие потоки воды осложняли движение транспорта. В посёлке Южный Белореченского района из-за разлива реки ведён режим ЧС, сообщает "ТВ Центр".

Сильный дождь с грозой и градом обрушился после 30-тиградусной жары на Брянск. Людям приходилось переходить улицы по колено в воде. Мощный ветер с корнем вырывал деревья. Коммунальные службы уже ведут расчистку.

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