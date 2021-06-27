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Объявлена эвакуация: от паводка в Приамурье пострадали люди

12:21
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

Вода наступает

Паводок в Приамурье стремительно набирает силу. За сутки в регионе вдвое выросло количество подтопленных участков. Люди в спешке покидают свои дома. Дороги в воде, до пунктов временного размещения добираться приходится на лодках. В ближайшие дни в зону подтопления могут попасть более 50 населённых пунктов, где проживают 33 тысячи человек.
Паводок в России: подтоплены Красноярск, Забайкалье и Чукотка

Село Владимировка – в десяти километрах от Благовещенска. Разлившаяся река Зея продолжает наступать. Борьба людей со стихией не прекращается ни на минуту. Эти часы – решающие, к насёленному пункту подошел гребень паводка, за ним последует спад воды.  Насыпные дамбы сейчас возводят на центральных улицах, сообщает "ТВ Центр".

В соседних сёлах и деревнях спасатели также вывозят жителей из затопленных дворов. Сейчас от транспортного сообщения в Приамурье полностью отрезаны 12 населённых пунктов. С воздуха дома здесь напоминают крошечные островки. В Сергеевке и Марково организованы лодочные переправы. Всего с начала паводка из зоны бедствия эвакуированы более 1 700 человек.

Большинство остановилось у родственников. В пункты временного размещения переехали около 350 пострадавших. Около оставленных домов дежурят полицейские патрули, чтобы не допустить случаев мародёрства.

За последние сутки уровень Амура в районе Благовещенска поднялся на 17 сантиметров, это больше чем на полметра выше опасной отметки. По прогнозам специалистов, в ближайшие два дня уровень воды в Амуре может подняться еще на 5-10 сантиметров. В Благовещенске и примыкающих к нему населённых пунктах спасатели продолжают укреплять береговую линию.

Ожидается, что отступать в районе Благовещенска вода начнёт только во вторник, 29 июня. В верховьях Амура спад уже зафиксирован. Так, в селе Черняево река отступила, жители начали просушивать дома, пострадавшие от паводка.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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