Бурятия ввела жёсткий локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом

Закрыты торговые центры

Сделать прививку и носить средства индивидуальной защиты - самые простые и эффективные способы обезопасить себя и близких от коронавируса. Контроль за соблюдением противоэпидемических мер усилили в Москве, а в Бурятии ввели самые жёсткие среди регионов ограничения.

Крупный торговый центр в Москве. Инспекторы столичной администрации и полицейские осматривают павильоны. Проверяют соблюдение социальной дистанции и наличие элементарных средств защиты от коронавируса у посетителей и персонала.

Маски и перчатки - самый доступный способ обезопасить себя и жизнь окружающих. Но и этими простейшими правилами люди пренебрегают. Впрочем, вопросы у инспекторов были и к руководителям торгового центра, сообщает "ТВ Центр".

Безответственность обходится дорого. В разгар пандемии количество заболевших в Москве ежесуточно увеличивается, как минимум, на две тысячи человек, заявил мэр Сергей Собянин. Индийский штамм распространяется стремительно. И переносят его люди очень тяжело. Из 20 тысяч мест в клиниках Москвы, отведенных для спасения заболевших коронавирусом, 15 тысяч уже заняты.

Единственное средство уберечь себя - это прививка. И тех, кто в конце концов понял это, с каждым днём становится больше. Только за минувшие сутки в столице вакцинировались более 86 тысяч горожан. А, если за месяц вакцинация охватит два миллиона человек, то по словам мэра, это будет серьёзный шаг к тому, чтобы снизить заболеваемость и начать постепенно уходить от вынужденных ограничений.

В Бурятии из-за вспышки коронавируса многие посёлки сегодня как на осадном положении. Въезд и выезд - только после проверок. Улицы опустели. Очереди лишь в прививочных центрах. Люди испуганы настолько, что порой сдают нервы.

Эпидситуация в республике достигла критической отметки. Власти ввели локдаун на две недели. Закрыты почти все торговые центры, организации, предприятия и даже буддийские храмы. Выйти из дома можно только имея на руках сертификат о прививке. Вакцинация в Бурятии теперь обязательна для граждан, подверженных наибольшему риску заразиться. То есть, как и в Москве, это работники торговли, социальной сферы, образования, ЖКХ, туриндустрии и транспорта. А, кроме них, ещё студенты и пожилые люди.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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