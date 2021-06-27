Глава британского Минздрава подал в отставку после поцелуя с помощницей

Он не соблюдал социальную дистанцию

Новый скандал среди британских политиков. Глава Минздрава лишился должности после того, как журналисты засняли его поцелуй с помощницей. Однако поводом для отставки стала не супружеская измена. Мэтта Хэнкока обвиняют в нарушении социальной дистанции.

Совместные фотографии Мэтта Хэнкока и его сотрудницы Джины Коладанджело появлялись и раньше. Но, что глава британского Минздрава предпочитает брюнеток блондинкам, знают теперь не только в королевстве, но и во всём мире. Поворотным в судьбе и карьере политика стал единственный снимок – на передовице таблоида The Sun: в коридоре ведомства министр прижимает к себе и целует помощницу. И совсем не по-дружески.

Хэнкок женат, у него трое детей. Миссис Коладанджело тоже уже не мисс. Но эффект разорвавшейся бомбы вызвала не супружеская измена, а отсутствие социальной дистанции между целующимися.

Отставки министра тут же потребовали лейбористы, усмотревшие в близости Хэнкока с его давней подругой, ещё со студенчества в Оксфорде, и конфликт интересов. Он не только назначил её на хорошую должность. Коладанджело – акционер компании, заключавшей миллионные госконтракты. В своём обращении к гражданам Хэнкок признал: нарушил дистанцию, но уходит триумфатором.

Жители Лондона новость об отставке главы Минздрава встретили очередным массовым митингом – против затянувшихся ковидных ограничений. Решать проблемы придётся теперь Саджиду Джавиду, сменившему за последние семь лет уже семь министерских кресел. И пока что на все вопросы он отвечает единственной фразой: "Доброе утро!"

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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