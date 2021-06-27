ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава британского Минздрава подал в отставку после поцелуя с помощницей

13:20
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

Он не соблюдал социальную дистанцию

Новый скандал среди британских политиков. Глава Минздрава лишился должности после того, как журналисты засняли его поцелуй с помощницей. Однако поводом для отставки стала не супружеская измена. Мэтта Хэнкока обвиняют в нарушении социальной дистанции.
Джонсон заявил о возможности новых локдаунов в Британии зимой

Совместные фотографии Мэтта Хэнкока и его сотрудницы Джины Коладанджело появлялись и раньше. Но, что глава британского Минздрава предпочитает брюнеток блондинкам, знают теперь не только в королевстве, но и во всём мире. Поворотным в судьбе и карьере политика стал единственный снимок – на передовице таблоида The Sun: в коридоре ведомства министр прижимает к себе и целует помощницу. И совсем не по-дружески.

Хэнкок женат, у него трое детей. Миссис Коладанджело тоже уже не мисс. Но эффект разорвавшейся бомбы вызвала не супружеская измена, а отсутствие социальной дистанции между целующимися.

Отставки министра тут же потребовали лейбористы, усмотревшие в близости Хэнкока с его давней подругой, ещё со студенчества в Оксфорде, и конфликт интересов. Он не только назначил её на хорошую должность. Коладанджело – акционер компании, заключавшей миллионные госконтракты. В своём обращении к гражданам Хэнкок признал: нарушил дистанцию, но уходит триумфатором.

Жители Лондона новость об отставке главы Минздрава встретили очередным массовым митингом – против затянувшихся ковидных ограничений. Решать проблемы придётся теперь Саджиду Джавиду, сменившему за последние семь лет уже семь министерских кресел. И пока что на все вопросы он отвечает единственной фразой: "Доброе утро!"

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мэттью Хэнкок
Мэттью Хэнкок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.