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Как в России отмечают День молодёжи

13:41
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

Мероприятия проходят во всех регионах

27 июня в России отмечают День молодёжи. Праздничные мероприятия проходят во всех регионах страны. Главное из них - онлайн-марафон "Я молодость".
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Участники - команды Всероссийских конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена". Это проекты президентской платформы "Россия - страна возможностей". Молодые люди представляют свои идеи, лучшие из которых могут включить в национальные проекты.

Также в этот день подростки обсуждают важные проблемы с руководителями регионов. Если позволяет эпидобстановка, проводят экскурсии и мастер-классы, на которых рассказывают о собственных проектах и волонтёрских акциях, сообщает "ТВ Центр".

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