Как в России отмечают День молодёжи

Мероприятия проходят во всех регионах
27 июня в России отмечают День молодёжи. Праздничные мероприятия проходят во всех регионах страны. Главное из них - онлайн-марафон "Я молодость".
Участники - команды Всероссийских конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена". Это проекты президентской платформы "Россия - страна возможностей". Молодые люди представляют свои идеи, лучшие из которых могут включить в национальные проекты.
Также в этот день подростки обсуждают важные проблемы с руководителями регионов. Если позволяет эпидобстановка, проводят экскурсии и мастер-классы, на которых рассказывают о собственных проектах и волонтёрских акциях, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram