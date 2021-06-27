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Археологи в Крыму нашли древние артефакты

14:05
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

На месте раскопок откроют исторический парк

Новые открытия сделаны в Крыму во время крупнейшей за последние годы археологической экспедиции. В окрестностях античного полиса учёные обнаружили уникальные архитектурные сооружения и редчайшие предметы быта.
В Крыму нашли артефакты бронзового века

Практически два метра грунта скрывают исторический слой в полторы тысячи лет. Есть и первые загадки – наличие оборонительного сооружения, не характерного для этого места.

Раскопки ведутся на территории бывшей воинской части, теперь это часть музея заповедника. 35 тысяч квадратных метров и самая большая экспедиция на полуострове за последние годы. Вместе работают исследователи музея заповедника Херсонес, Севастопольского университета, Институтов археологии Крыма и истории материальной культуры РАН.

Особый интерес для ученых представляет Некрополь. Учитывая, что он находился на территории воинской части, захоронения, скорее всего, не разграблены. Несколько тысяч предметов обнаружили только за первый месяц работы. Есть редкие артефакты - фибула римского воина и наконечник ножен византийской эпохи с изображением орла, сообщает "ТВ Центр".

Осколки стеклянных браслетов, монеты, светильник, фрагменты керамики. Самое ценное – клеймо. Для учёных оно по сути - паспорт предмета. Находки станут основой будущей масштабной экспозиции. После завершения археологических работ здесь появится историко-археологический парк. Его планируют открыть уже в 2024 году. При этом обнаруженные памятники архитектуры максимально откроют для посетителей.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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Археологические раскопки
Археологические раскопки
Археологические раскопки
Археологические раскопки
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