С 1 июля в России изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

Гражданам предложат выбрать новые схемы

С 1 июля пенсии и другие социальные выплаты в России будут переводиться только на карты платёжной системы "Мир". Те, кто не захочет пользоваться такой банковской картой, смогут выбрать любой из двух способов получения денег – наличные или на счёт, не привязанный к карте.

Граждане, получающие соцвыплаты на почте или переводом на сберкнижку, смогут оставить за собой такой способ перечисления.

Изначально планировалось, что процесс перевода пенсий в национальную платёжную систему "Мир" должен был завершиться до 1 июля прошлого года, потом этот срок несколько раз продлевался.

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