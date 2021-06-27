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В Индии обнаружен опасный для человечества вирус

11:43
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

От него пока нет лекарства

Учёные обнаружили в Индии опаснейший вирус Нипах. Его носители – летучие мыши, сообщает "Индийский журнал исследований и разработок в области общественного здравоохранения".
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Всемирная организация здравоохранения относит его к одному из самых опасных в мире. Как правило Нипах передается людям через фрукты, на которых оказалась слюна заражённого животного. Лекарства для лечения заразившихся вирусом пока нет, а его летальность составляет от 40 до 75%.

Вспышки заболевания этим вирусом уже были в Индии в начале 2000-х годов, но тогда их удалось локализовать. Сейчас вирус снова дал о себе знать.

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