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50-летний "нанаец" Политов женился на молодой поклоннице

19:33
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

Они познакомились на гастролях

50-летний Владимир Политов женился на молодой поклоннице. Об этом солист легендарной группы "На-На" рассказал в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
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Это второй брак Политова, от отношений с первой супругой у него есть взрослая дочь – 21-летняя Алёна. А новая дама сердца оказалась чуть старше её. Второй жене Владимира – 26 лет.

Зовут супругу Ольга, а знакомство произошло в Благовещенске. В 2017 году группа Бари Алибасова гастролировала на Дальнем Востоке. Ольга сумела узнать у кого-то номер телефона Политова и напросилась к нему на свидание после концерта.

Со временем шапочное знакомство жительницы Благовещенска и звёздного москвича Политова переросло в любовь. Закончив вуз, Ольга переехала в столицу, нашла работу и стала чаще видеться со своим кумиром. В один прекрасный день Владимир предложил ей переехать к нему. В январе этого года пара оформила отношения в Химкинском районном ЗАГСе.

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