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Сергунина: Москва создаёт для молодёжи среду непрерывного развития

12:37
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

В городе для этого есть все возможности

В Москве для молодёжи формируется среда непрерывного развития, которая объединяет ключевые направления - профориентацию, начальное творческое и профессиональное образование, спортивную подготовку, программы по предпринимательству и перспективным специальностям, помощь в трудоустройстве.
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Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, город создаёт такую среду развития с самого детства. "Человеческий капитал - вот самое ценное, что есть у любого мегаполиса. Главный источник развития города - именно люди", - сказала она.

Большую работу проводят власти в сфере трудоустройства молодых. В образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ для этого открыт Центр развития карьеры. Кроме того, в городе действует онлайн-платформа "ВРаботе". К ней подключились более 200 компаний-партнёров. Начинающим предпринимателям помогает освоить азы бизнеса образовательная программа "Бизнес-уикэнд".

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