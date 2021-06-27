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Близкие лежащей в реанимации певицы МакSим обратились к журналистам

15:06
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

Оно опровергли появившуюся в СМИ информацию

Близкие певицы МакSим попросили прекратить спекуляции в СМИ о её здоровье. 27 июня в нескольких изданиях появилась информация о том, что врачи перевели исполнительницу с ИВЛ на ЭКМО. Журналисты узнали это из своих источников.
Поражено 75% легких: состояние певицы МакSим ухудшилось

"Я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это жёлтая пресса, а не официальное заявление", - сказала ТАСС пиар-менеджер певицы Яна Богушевская.

Она отметила, что состояние МакSим оценивается как крайне тяжёлое. "Прошу понять позицию семьи и близких: каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом", - сказала представительница артистки.

Две недели назад 38-летняя певица написала у себя в Instagram, что простудилась. Её состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня МакSим госпитализировали с пневмонией и обширным поражением лёгких в одну из московских больниц.

ЭКМО (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) или "Экстракорпоральная поддержка жизни" - последний шаг в спасении тяжёлых больных. При этом методе используют искусственные сердце и лёгкие, за счёт чего обеспечивается временная поддержка пациента.

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