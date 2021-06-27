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На конкурсе "Твой ход" представили лучшие студенческие проекты

15:34
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

Смотр прошёл по случаю Дня молодёжи

В Москве в честь Дня молодёжи выбрали лучшие проекты студентов, которые поборются за престижные премии.
Как в России отмечают День молодёжи

В онлайн-марафоне участвуют команды Всероссийского конкурса "Твой ход", это новый проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Прямые включения - из всех регионов. 200 молодых людей по итогам конкурса получат по миллиону рублей. Также среди призов - путешествие по стране и приглашение на стажировку в ведущие компании. А инициативы победителей включат в нацпроекты, сообщает "ТВ Центр".

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