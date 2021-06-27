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Путин поручил организовать вакцинацию мигрантов

14:31
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

Она должна начаться в июле

Владимир Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу.
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"Организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, определив источники финансирования соответствующих мероприятий", — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

По сообщениям СМИ, многие мигранты, находящиеся в России, хотели бы привиться от коронавируса, но пока в стране не разработан чёткий механизм вакцинации приезжих. Официальное распоряжение о начале вакцинации иностранцев должно появиться после работы кабмина над поручением президента.

Для жителей России организована бесплатная вакцинация. В гражданском обороте находятся четыре вакцины, пункты вакцинации открыты по всей стране.

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