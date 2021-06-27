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Секретные документы о провокации британского эсминца у берегов Крыма нашли на автобусной остановке

16:27
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

Они лежали в куче мусора

Секретные документы об эсминце у Крыма нашли на автобусной остановке в Британии. О скандале с утерей секретной папки сообщает корпорация ВВС.
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Карты и приказы военного руководства, касающиеся прохода эсминца Defender у берегов Крыма, лежали в куче мусора около автобусной остановки в графстве Кент. Нашёл документы обычный житель Британии, он связался с ВВС и передал журналистам информацию.

В найденных документах, в частности, говорилось, что миссия эсминца Defender, обозначенная как мирный проход через территориальные воды Украины, проводилась для того, чтобы вызвать агрессию у России.

Инцидент с британским военным кораблём произошёл в российских территориальных водах на этой неделе. Катера пограничной службы ФСБ были вынуждены открыть предупредительный огонь, после чего корабль отошёл от границы России.

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