Такой жары не было давно
В Москве побит пятый за неделю температурный рекорд дня. Воздух прогрелся почти до 33 градусов, превысив показатели 2013 года. В столице по-прежнему сохраняется оранжевый уровень погодной опасности.
Синоптики предупреждают: столбики термометров поднимутся ещё выше. При этом в Москве сегодня ожидают ливни, грозы и шквалистый ветер с порывами до 20-и метров в секунду. В некоторых районах дождь уже идёт.
Автомобилистов призывают быть внимательнее на дорогах, а пешеходов - обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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