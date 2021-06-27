Такой жары не было давно

В Москве побит пятый за неделю температурный рекорд дня. Воздух прогрелся почти до 33 градусов, превысив показатели 2013 года. В столице по-прежнему сохраняется оранжевый уровень погодной опасности.

Синоптики предупреждают: столбики термометров поднимутся ещё выше. При этом в Москве сегодня ожидают ливни, грозы и шквалистый ветер с порывами до 20-и метров в секунду. В некоторых районах дождь уже идёт.

Автомобилистов призывают быть внимательнее на дорогах, а пешеходов - обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, сообщает "ТВ Центр".

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