Эксперт поддержал позицию Толстого о необходимости увеличения числа бюджетных мест в вузах

В этом заинтересованы родители абитуриентов

Доцент кафедры журналистики Северо-Кавказского федерального университета Олег Петренко поддержал слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого о том, что Россия остаётся одним из лидеров по качеству и доступности высшего образования. По мнению педагога, увеличение числа бюджетных мест в российских вузах даст молодому поколению достойные условия для самореализации.

"Чем больше детей смогут получить образование бесплатно, тем лучше. Тем более, если они будут получать стипендию, смогут облегчить жизнь своим родителям", - отметил Петренко.

Он отметил, что эта мера особо важна для молодых людей из глубинки. У них будет больше возможностей для получения качественного образования и гарантированного трудоустройства.

Напомним, что президент Владимир Путин поручил создать в ближайшие два года ещё 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70% из них появятся в региональных вузах.

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