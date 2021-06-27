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Разработчик "Спутника V" назвал сроки изменения вакцины при мутации вируса

17:26
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

Это не займёт много времени

Директор Центра имени Гамалеи заявил, что изменение вакцины "Спутник V" при мутации коронавируса может занять неделю. Александр Гинцбург отметил, что антитела у вакцинированных разработанным в его центре препаратом активнее борются с вирусом, чем у просто переболевших.
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"Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".

"Спутник V" – первая в России и в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Её эффективность подтвердили иностранные эксперты. Помимо этого препарата в России при вакцинации используются ещё три – "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Массовая вакцинация в стране идёт с января 2021 года.

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