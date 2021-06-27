Разработчик "Спутника V" назвал сроки изменения вакцины при мутации вируса

Это не займёт много времени

Директор Центра имени Гамалеи заявил, что изменение вакцины "Спутник V" при мутации коронавируса может занять неделю. Александр Гинцбург отметил, что антитела у вакцинированных разработанным в его центре препаратом активнее борются с вирусом, чем у просто переболевших.

"Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".

"Спутник V" – первая в России и в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Её эффективность подтвердили иностранные эксперты. Помимо этого препарата в России при вакцинации используются ещё три – "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Массовая вакцинация в стране идёт с января 2021 года.

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