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Филиппу Киркорову разрешили петь на Украине

18:01
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

Его исключили из чёрного списка

Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров исключён из списка угроз нацбезопасности Украины по требованию СБУ. Об этом сообщило Министерство культуры страны. Ему можно приезжать и выступать с концертами в Незалежной.
Киркоров объявлен угрозой национальной безопасности Литвы

Приказ о включении Киркорова в чёрный список был опубликован четыре дня назад. Какие причины побудили украинских чиновников столь быстро променять своё мнение, не сообщается.

После событий на Майдане в 2014 году Украина запретила въезд на свою территорию нескольким сотням российских политиков, артистов, деятелей культуры и искусства. Список постоянно пополняется. В нём до сих пор присутствуют ушедшие из жизни артисты - Иосиф Кобзон и Валентин Гафт.

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