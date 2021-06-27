Филиппу Киркорову разрешили петь на Украине

Его исключили из чёрного списка

Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров исключён из списка угроз нацбезопасности Украины по требованию СБУ. Об этом сообщило Министерство культуры страны. Ему можно приезжать и выступать с концертами в Незалежной.

Приказ о включении Киркорова в чёрный список был опубликован четыре дня назад. Какие причины побудили украинских чиновников столь быстро променять своё мнение, не сообщается.

После событий на Майдане в 2014 году Украина запретила въезд на свою территорию нескольким сотням российских политиков, артистов, деятелей культуры и искусства. Список постоянно пополняется. В нём до сих пор присутствуют ушедшие из жизни артисты - Иосиф Кобзон и Валентин Гафт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram