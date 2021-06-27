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Президент Чехии настаивает на более тщательном расследовании взрывов во Врбетице

18:22
  • воскресенье
  • 27 июня 2021

Он снова огласил все версии произошедшего

Дело об инциденте со взрывами в чешской Врбетице необходимо тщательно расследовать. Об этом телеканалу CNN Prima News заявил президент Чехии Милош Земан.
Премьер Чехии заявил о единственной версии взрывов во Врбетице

Он подчеркнул, что не меняет свою позицию и по-прежнему считает, что существует несколько версий происшествия. Предположение о причастности к взрывам сотрудников российских спецслужб - это лишь одна из них.

Есть и другие, например, о неумелом обращении с боеприпасами, или возможная попытка скрыть финансовую недостачу или кражу вооружений со склада во Врбетице.

Напомню, глава кабинета министров Чехии  Андрей Бабиш 17 апреля безапелляционно обвинил Россию в причастности к инциденту, произошедшему ещё 7 лет назад. А президент Земан заявил, что читал документы следствия, и в них указано, что в работе по-прежнему разные версии. Тем не менее, отношения Москвы и Праги резко обострились, последовала взаимная высылка  дипломатов, напоминает "ТВ Центр".

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