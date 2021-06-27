Евгений Нифантьев поздравил студентов-волонтёров с Днём молодёжи

Праздник отмечается 27 июня

Член Общественной палаты Евгений Нифантьев поздравил участников своего волонтёрского штаба с Днём молодёжи. Он призвал их активнее участвовать в городских добровольческих проектах.

"Волонтёрство – это не только про отдавать, но и про получать. Слова благодарности и радостные улыбки тех, кому ты помог, и конечно же, множество друзей и единомышленников. Здорово, что у каждого из вас есть такой опыт", – отметил Нифантьев.

Он назвал Москву столицей добрых дел. В городе каждый четвёртый житель хотя бы раз участвовал в добровольческих или благотворительных программах. Нифантьев поблагодарил волонтёров за социально полезную деятельность.

Сегодня в России отмечается День молодёжи. История праздника началась в 1958 году в СССР, тогда был учреждён День советской молодёжи. В современной России решено было отмечать День молодёжи 27 июня.

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