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Лавров подверг критике позицию США по России после встречи Путина и Байдена

07:45
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Вашингтон довольно быстро вернулся к агрессивной риторике

Заявления Вашингтона после саммита президентов России и Соединенных Штатов в Женеве не совсем соответствуют позиции, которую занимала американская сторона непосредственно на встрече глав двух государств. Об этом в своей статье для "Коммерсанта" и журнала "Россия в глобальной политике" написал министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров отказался "играть в одни ворота" с США

Диалог Путина и Байдена, напомнил глава внешнеполитического ведомства, подтвердил недопустимость ядерной войны и завершился договоренностью о запуске предметного разговора о стратегической стабильности. Кроме того, стороны пришли к выводу о необходимости деятельности дипмиссий и консультаций по вопросам кибербезопасности.

Путин ясно дал понять своему американскому коллеге, уточнил глава МИД, что на каждом из направлений результат возможен лишь с помощью нахождения "обоюдоприемлемого баланса интересов".

"Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо обозначать прежние установки: мол, мы Москве "указали, четко предупредили, обозначили требования", - пишет министр.

По его словам, эти "предупреждения" стали сопровождаться в том числе и угрозами - так, Москва, согласно заявлению американцев, должна "в течение нескольких месяцев" принять изложенные в Женеве "правила игры", иначе давление на нее будет усилено.

Теперь остается узнать, считает Лавров, в каком ключе на самом деле пройдут обсуждавшиеся на саммите консультации.

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