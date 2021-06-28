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Вирусолог назвала возможную причину появления COVID-19

07:51
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Ученые пока не спешат отказываться от версии лабораторного происхождения

Работавшая до ноября 2019 года в китайском Ухане вирусолог Даниэль Андерсон дала интервью агентству Bloomberg, в котором заявила, что коронавирус, скорее всего, появился естественным природным путем, но лабораторная версия его происхождения все же не исключена.
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"Я не настолько наивна, чтобы сказать, что полностью списываю этот вариант со счетов", - подчеркнула специалист.

По ее словам, нет ничего удивительного в том, что исследователи пока так и не нашли точный источник SARS-CoV-2. Как напомнила Андерсон, на определение природного возбудителя атипичной пневмонии ушло почти десять лет.

Коронавирус SARS-CoV-1, продолжила ученый, несколько раз покидал защищенные зоны, что привело к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения выпустили доклад, согласно которому лабораторная версия происхождения коронавируса считается маловероятной. Вместе с тем в Белом доме настаивают, что полностью исключать ее пока нельзя.

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