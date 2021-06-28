Вирусолог назвала возможную причину появления COVID-19

Ученые пока не спешат отказываться от версии лабораторного происхождения

Работавшая до ноября 2019 года в китайском Ухане вирусолог Даниэль Андерсон дала интервью агентству Bloomberg, в котором заявила, что коронавирус, скорее всего, появился естественным природным путем, но лабораторная версия его происхождения все же не исключена.

"Я не настолько наивна, чтобы сказать, что полностью списываю этот вариант со счетов", - подчеркнула специалист.

По ее словам, нет ничего удивительного в том, что исследователи пока так и не нашли точный источник SARS-CoV-2. Как напомнила Андерсон, на определение природного возбудителя атипичной пневмонии ушло почти десять лет.

Коронавирус SARS-CoV-1, продолжила ученый, несколько раз покидал защищенные зоны, что привело к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения выпустили доклад, согласно которому лабораторная версия происхождения коронавируса считается маловероятной. Вместе с тем в Белом доме настаивают, что полностью исключать ее пока нельзя.

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