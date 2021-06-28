Суд в Москве арестовал за мошенничество трех офицеров авиации ФСБ

Они будут оставаться под стражей в течение двух месяцев
Как стало известно в понедельник, 235-й Гарнизонный военный суд в Москве арестовал по обвинению в крупном мошенничестве троих офицеров 6-го отдела управления авиации ФСБ, передает ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Кравченко, Артему Сохину и Сергею Романову на срок два месяца", - сказано в решении суда.
Там при этом не стали раскрывать дополнительные подробности дела.
Источник агентства в правоохранительных органах же рассказал, что Кравченко является начальником 6-го отдела управления авиации, Сохин - его заместитель, Романов - один из офицеров.
Вместе с тем "Коммерсант" пишет, что проходят подозреваемые по делу о хищении 63499600 рублей через контракты, которые заключались между УА ФСБ и компанией ООО "АсСтрой" в 2017-2019 годах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram