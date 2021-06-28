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Россия возобновляет авиасообщение с США и еще семью странами

08:03
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Это в том числе Италия, Кипр и Бельгия

Согласно решению оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса, с 28 июня Россия формально на взаимной основе возобновляет авиасообщение с Соединенными Штатами, Италией, Кипром, Болгарией, Бельгией, Ирландией, Иорданией и Северной Македонией. Оно было приостановлено на фоне пандемии COVID-19 в 2020 году, напоминает ТАСС.
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Таким образом, с сегодняшнего дня авиакомпании при желании смогут возобновить полеты в эти страны.

Уточняется, что согласовано, в частности, открытие полетов из Москвы в Вашингтон и Нью-Йорк (по два раза в неделю), из Москвы в Рим и Милан (два рейса), из Москвы в Брюссель (четыре раза в неделю), а также из Москвы в Венецию и Неаполь (четыре рейса).

Вместе с тем в заметке агентства сказано, что пока перевозчики не торопятся активно занимать предоставленные квоты.

Кроме того, оперштаб согласовал увеличение рейсов в Хельсинки, Вену, Цюрих, Ереван, Азербайджан, Катар и Белград.

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