В России разработали спрей для носа с антителами от ОРВИ

Название препарата - "КИП назальный"

Как пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на научного сотрудника Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Владимира Алешкина, был разработан назальный спрей с антителами к различным респираторным инфекциям.

"Можно представить себе, что при повышенном количестве зараженных коронавирусом в день человек утром, перед входом в метро, впрыскивает себе антитела в нос, и они работают у него на слизистой около 10 часов", - привел пример специалист.

Основой нового препарата является донорская кровь, уточнил Алешкин, присутствие в нем при изготовлении самих вирусов исключается. Что касается цены, то, как заметил ученый, дорогим спрей быть не должен, так как получают необходимую субстанцию при фракционировании крови.

Название препарата - "КИП назальный", при его производстве применялись тесты немецкой компании "Евроиммун".

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