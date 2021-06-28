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Жара, грозы и град: москвичам рассказали о погоде в понедельник

08:25
  • понедельник
  • 28 июня 2021

После затяжной жары в столицу пришли дожди

Последний понедельник июня принесет в Москву дожди, град и грозы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

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По словам синоптика, несмотря на осадки, температура воздуха в столице будет оставаться высокой – до 31 градуса.

"Сегодня в Москве облачная с прояснениями погода, ливневой дождь, гроза, местами град. Температура воздуха повысится до плюс 29-31 в столице, в Подмосковье до плюс 27-32", - заявил Синенков.

Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 4-9 метров в секунду, в грозу порывистый. Атмосферное давление будет значительно ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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