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Названа причина пожара в приморском нацпарке "Бикин"

08:31
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Это первый лесной пожар за время существования парка

В национальном парке "Бикин" в Приморском крае произошел пожар. Причиной возгорания стала жара и сухие грозы, сообщили в пресс-службе.

Директор национального парка Алексей Кудрявцев отметил, что это первый лесной пожар за время существования парка. Ситуация осложняется труднодоступностью места пожара, куда невозможно добраться пешком, наземным транспортом или по реке, передает "Интерфакс".

Площадь пожара составляет 50 гектаров, огонь распространяется медленно. В ближайшее время на место ЧП вылетят 15 человек.

Национальный парк "Бикин" - крупнейшая особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра. Территория включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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