Михалков унизил Бузову

Недавно телеведущая вышла на сцену МХАТа

Режиссер Никита Михалков высказался насчет театрального дебюта телеведущей Ольги Бузовой. По его словам, девушке стоило начать с чего-то попроще – например, с работы билетера.

Михалков назвал странным решение дать Бузовой роль, чтобы привлечь внимание к спектаклю. Он подчеркнул, что великие режиссеры прошлого никогда бы не позволили себе такого.

"Можете представить себе Станиславского, Немировича-Данченко или Вахтангова, которые берут в театр в свой спектакль непрофессионального актера ради хайпа?" - поинтересовался Михалков.

Он выразил мнение, что поклонники Бузовой вряд ли являются театралами. Что касается заявлений худрука МХАТа имени Горького Захара Прилепина о "перевоспитании" Бузовой, то, по словам Михалкова, этот процесс не стоило начинать с роли в театре.

"Я понимаю и юмор, и иронию. Но, вообще-то, для того чтобы перевоспитывать человека, может, что-то попроще сначала взять? Ну там нянечкой ее, билетершей или кем-то еще", - сказал режиссер.

Он подчеркнул, что не стоит "перевоспитывать" артистку за счет любителей театра. По мнению Михалкова, люди хотят видеть на сцене профессионалов, которые прошли длительное обучение в специализированных вузах. С тем же успехом можно было сделать из Бузовой хирурга, разрешив ей сразу проводить операции на глазах, добавил режиссер.

Ранее Ольга Бузова исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле об Иосифе Сталине "Чудесный грузин". Гонорар поющей телеведущей составил без малого 500 тысяч рублей.

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