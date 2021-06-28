Михалков унизил Бузову

Недавно телеведущая вышла на сцену МХАТа
Режиссер Никита Михалков высказался насчет театрального дебюта телеведущей Ольги Бузовой. По его словам, девушке стоило начать с чего-то попроще – например, с работы билетера.
Михалков назвал странным решение дать Бузовой роль, чтобы привлечь внимание к спектаклю. Он подчеркнул, что великие режиссеры прошлого никогда бы не позволили себе такого.
"Можете представить себе Станиславского, Немировича-Данченко или Вахтангова, которые берут в театр в свой спектакль непрофессионального актера ради хайпа?" - поинтересовался Михалков.
Он выразил мнение, что поклонники Бузовой вряд ли являются театралами. Что касается заявлений худрука МХАТа имени Горького Захара Прилепина о "перевоспитании" Бузовой, то, по словам Михалкова, этот процесс не стоило начинать с роли в театре.
"Я понимаю и юмор, и иронию. Но, вообще-то, для того чтобы перевоспитывать человека, может, что-то попроще сначала взять? Ну там нянечкой ее, билетершей или кем-то еще", - сказал режиссер.
Он подчеркнул, что не стоит "перевоспитывать" артистку за счет любителей театра. По мнению Михалкова, люди хотят видеть на сцене профессионалов, которые прошли длительное обучение в специализированных вузах. С тем же успехом можно было сделать из Бузовой хирурга, разрешив ей сразу проводить операции на глазах, добавил режиссер.
Ранее Ольга Бузова исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле об Иосифе Сталине "Чудесный грузин". Гонорар поющей телеведущей составил без малого 500 тысяч рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram