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Опрос показал, сколько россиян пользуются банкоматами

08:38
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Больше половины практически отказались от такой формы взаимодействия с банками

Как показал опрос РГС Банка, на результаты которого ссылается ТАСС, больше половины россиян практически не пользуется банкоматами для финансовых операций.
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Так, 30% респондентов ответили, что предпочитают дистанционные форматы взаимодействия с банками. 21% заявил, что пользуются банкоматом несколько раз в год.

Вместе с тем 25% участников опроса отметили, что совершают операции с помощью банкоматов несколько раз в месяц, 13% - еженедельно.

В исследовании также сказано, что 36% москвичей не пользуются банкоматами в принципе, 23% делают это несколько раз в год.

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