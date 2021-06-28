Опрос показал, сколько россиян пользуются банкоматами

Больше половины практически отказались от такой формы взаимодействия с банками

Как показал опрос РГС Банка, на результаты которого ссылается ТАСС, больше половины россиян практически не пользуется банкоматами для финансовых операций.

Так, 30% респондентов ответили, что предпочитают дистанционные форматы взаимодействия с банками. 21% заявил, что пользуются банкоматом несколько раз в год.

Вместе с тем 25% участников опроса отметили, что совершают операции с помощью банкоматов несколько раз в месяц, 13% - еженедельно.

В исследовании также сказано, что 36% москвичей не пользуются банкоматами в принципе, 23% делают это несколько раз в год.

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