В Китае заявили о процветании России при Путине

Российский народ добился заметных результатов в государственном развитии, отмечают в КНР

Глава отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Го Ечжо дал пресс-конференцию по случаю столетия образования КПК, в ходе которой, в частности, оценил развитие России при Владимире Путине во главе государства.

По словам спикера, в государственном развитии российский народ добился заметных результатов - в стране повышается уровень социально-политической стабильности и благосостояния.

"Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ обязательно сможет добиться целей государственного процветания", - приводит слова Го Ечжо РИА "Новости".

Он также пожелал России мира и спокойствия, а также достижений на пути становления мощного государства.

В понедельник Владимир Путин в формате видеоконференции проведет беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры дадут оценку нынешнему состоянию стратегического партнерства между двумя странами и обсудят вопросы двусторонней и международной повестки дня.

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