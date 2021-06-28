Врач назвал возможную причину сонливости в течение дня

Дмитрий Монахов призвал пройти общую проверку организма

Слабость и сонливость в течение дня может свидетельствовать о проблемах с печенью. Об этом сообщил врач-хирург Дмитрий Монахов в беседе с Пятым каналом.

"Что же беспокоит пациента? Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени", - пояснил кандидат медицинских наук.

Гепатолог призвал россиян, которые испытывают такие симптомы, пройти общую проверку организма. Возможно, потребуется изменить диету и больше заниматься спортом.

По его словам, на проблемы с печенью также указывают такие симптомы, как тошнота, рвота, тяжесть в правом подреберье, желтизна кожных покровов и белков глаз.

Смотрите выпуск программы "Доктор И..." о здоровье печени

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