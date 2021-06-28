"Неприкрытая агрессия": в Госдуме отреагировали на удары США по проиранским силам

Атаки произвели по приказу президента Джо Байдена
В Пентагоне сообщили, что по приказу президента Соединенных Штатов Джо Байдена американские вооруженные силы нанесли авиаудары в пограничном районе Ирака и Сирии по объектам проиранских группировок.
Ситуацию прокомментировал зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.
"Я считаю, это неприкрытая агрессия со стороны США, нарушение принципов целостности и суверенитета этих государств, как Сирии, так и Ирака", - приводит комментарий парламентария "Интерфакс".
Он добавил, что нельзя охарактеризовать случившееся иначе как вмешательство американцев во внутренние дела, а это недопустимо.
"Ни о какой легитимности подобных действий разговора быть не может", - заключил Швыткин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram