ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Неприкрытая агрессия": в Госдуме отреагировали на удары США по проиранским силам

09:03
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Атаки произвели по приказу президента Джо Байдена

В Пентагоне сообщили, что по приказу президента Соединенных Штатов Джо Байдена американские вооруженные силы нанесли авиаудары в пограничном районе Ирака и Сирии по объектам проиранских группировок.
Блинкен заявил, что США сохранят "сотни санкций" против Ирана

Ситуацию прокомментировал зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

"Я считаю, это неприкрытая агрессия со стороны США, нарушение принципов целостности и суверенитета этих государств, как Сирии, так и Ирака", - приводит комментарий парламентария "Интерфакс".

Он добавил, что нельзя охарактеризовать случившееся иначе как вмешательство американцев во внутренние дела, а это недопустимо.

"Ни о какой легитимности подобных действий разговора быть не может", - заключил Швыткин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Взлёт истребителя ВВС США с авианосца
Взлёт истребителя ВВС США с авианосца
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.