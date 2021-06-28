"Неприкрытая агрессия": в Госдуме отреагировали на удары США по проиранским силам

Атаки произвели по приказу президента Джо Байдена

В Пентагоне сообщили, что по приказу президента Соединенных Штатов Джо Байдена американские вооруженные силы нанесли авиаудары в пограничном районе Ирака и Сирии по объектам проиранских группировок.

Ситуацию прокомментировал зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

"Я считаю, это неприкрытая агрессия со стороны США, нарушение принципов целостности и суверенитета этих государств, как Сирии, так и Ирака", - приводит комментарий парламентария "Интерфакс".

Он добавил, что нельзя охарактеризовать случившееся иначе как вмешательство американцев во внутренние дела, а это недопустимо.

"Ни о какой легитимности подобных действий разговора быть не может", - заключил Швыткин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram