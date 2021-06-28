Что можно и нельзя делать в Петров пост

В этом году он продлится 14 дней

В понедельник, 28 июня, православные христиане отмечают начало Петрова поста – одного из двух летних многодневных постов. Откуда взялась эта традиция и какие существуют ограничения в Петров пост, расскажет "ТВ Центр".

В 2021 году Петров пост продлится всего 2 недели – с 28 июня по 11 июля. Он будет подготовкой ко Дню апостолов Петра и Павла, который празднуют 12 июля. Традиционно первый летний пост начинается в понедельник, спустя неделю после праздника Святой Троицы, которая, в свою очередь, зависит от даты Светлой Пасхи. Из-за этого длительность поста всегда разная – от 8 до 42 дней.

Принято считать, что традиция соблюдать Петров пост пришла из первых веков христианства. Первое упоминание о нем можно встретить в III веке, но окончательно он утвердился лишь век спустя, когда в Риме и Константинополе воздвигли храмы в честь апостолов Петра и Павла.

Как и другие посты, Петров призывает верующих к самосовершенствованию, смирению и победе над страстями. В первую очередь в это время стоит думать не о питании, а об очищении души, воспитании воли и подчинении телесных потребностей духу.

Петров пост не такой строгий, как Великий. Принято даже считать, что он нужен тем, кто по какой-либо причине был вынужден пропустить Великий пост. На протяжение всего поста, за исключением среды и пятницы, мирянам можно есть рыбу. А вот продукты животного происхождения – мясо, молоко и яйца – под запретом.

Что касается монастырского поста, то он в некоторые дни предполагает отказ от растительного масла и более строгие предписания относительно употребления рыбы. При этом монахи призывают мирян не ужесточать для себя пост намеренно, а вместо физических ограничений больше времени уделить духовным. Петров пост, как и любой другой, – это время для молитв и покаяния.

Согласно церковному уставу, в дни поста стоит отказаться от увеселений и пышных застолий, пьянства, курения, споров, ссор и зависти. Не стоит в это время и устраивать генеральную уборку – о чистоте в доме следует позаботиться заранее. Что касается свадеб, то регистрацию брака в ЗАГСе церковь не запрещает. А вот с венчанием придется повременить до окончания поста.

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