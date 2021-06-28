Собянин рассказал о развитии программы "Мой район" в Западном округе

Два проекта будут реализованы в Солнцеве

Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства четырех районов на западе Москвы. Два из них будут реализованы в Солнцеве.

"Будет выполнено благоустройство Солнцевского проспекта – с учетом того, что главная улица района используется жителями для транзита к станции метро, Центральному парку, а также для прогулок и отдыха. В рамках проекта предусмотрена модернизация существующих пешеходных связей. Вдоль проспекта будет создано 12 зон отдыха, где можно с комфортом провести время в тени деревьев", - написал Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, на проспекте появится больше зелени, а для удобства вечерних прогулок установят новые светильники. Кроме того, в Солнцеве благоустроят территорию у местного ЗАГСа. Сейчас ей, по словам Собянина, не хватает "изюминки". По задумке, возле ЗАГСа появятся кустарники, зоны для фотосессии с беседками, качелями и арт-объектами, а также фонтан.

"По живописной пешеходной дорожке можно будет прогуляться от ЗАГСа до набережной Терешковского пруда. В результате территория возле ЗАГСа станет комфортной для молодоженов, их родных и друзей и для всех жителей Солнцево", - написал Собянин.

Также благоустройство будет проведено в Ново-Переделкино и Тропарево-Никулино.

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