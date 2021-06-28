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Объем инвестиций в недвижимость в России вырос на 40%

09:26
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Сегмент жилой недвижимости бьет рекорды

Консалтинговая компания CBRE провела исследование и выяснила, что в первом полугодии 2021 года объем инвестиций в недвижимость в России увеличился на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.
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"Составил 176 миллиардов рублей против 125 миллиардов рублей в январе-июне 2020 года", - приводит выдержку из материалов ТАСС.

Аналитики отметили, что причина подобного - в сегменте жилой недвижимости, он второй квартал подряд бьет рекорд. Так, за указанный период в участки под жилое строительство вложили 117 миллиардов рублей.

Уточняется также, что инвестиции в коммерческую недвижимость составили порядка 60 миллиардов рублей. Больше всего вложений - в офисы и склады.

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