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В Москве начали тестировать программу для диагностики вирусной пневмонии

09:25
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Испытания проводят в медико-хирургическом центре имени Пирогова

В медико-хирургическом центре имени Пирогова начались испытания программного обеспечения, которое, по предварительным данным, может диагностировать вирусную пневмонию. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru.

Созданное в технопарке "Модуль" программное обеспечение способно самостоятельно распознавать по рентгеновским снимкам патологии легких, в том числе вызванные коронавирусной инфекцией.

Если в ходе программы пилотного тестирования будет доказана эффективность технологии, программное обеспечение позволит существенно сэкономить время врачей. Им понадобится лишь изучить результаты диагностики и назначить пациенту лечение, работать с большими объемами рентгеновских снимков не потребуется.

Оператором программы выступает Агентство инноваций Москвы. Ее запустили в 2019 году. Благодаря проекту стартапы и уже состоявшиеся компании получили возможность испытать свою продукцию на городских или коммерческих площадках.

"В программе пилотного тестирования участвуют более 130 государственных и коммерческих площадок из 18 отраслей, включая медицину и реабилитацию пациентов. С 2019 года завершено уже 79 пилотных тестирований, еще 33 сейчас находится в стадии реализации. Программа позволяет опробовать инновационные технологии в действии, понять их эффективность и подготовиться к использованию в повседневной жизни", - рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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