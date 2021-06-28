Россияне пожаловались на ухудшение работоспособности из-за жары

Хуже всего приходится жителям Санкт-Петербурга

Служба исследований российской платформы hh.ru выяснила, что жара негативно сказывается на работоспособности более 70% россиян, передает ТАСС.

Согласно данным опроса, чаще всего на жару жаловались респонденты из Санкт-Петербурга. Меньше всего страдают работники из Омской, Иркутской, Новосибирской и Тюменской областей.

Также в исследовании сказано, что в жару 59% граждан продолжали работать из офиса, 22% - из дома, 9% - частично в офисе, частично удаленно.

Аналитики при этом выяснили, что из офисного помещения чаще всех работают HR-специалисты и работники науки и образования (77%). Из дома - представители сфер развлечений и масс-медиа, ИТ и телекома.

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