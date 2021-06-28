В московских школах отменят бумажные медицинские карты

В электронный вид перейдут и личные дела

В московских школах начнут оформлять медицинские карты в электронном виде. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Воспользоваться сервисом смогут жители Москвы, чьи дети учатся в подведомственных департаменту образования учреждениях и прикреплены в государственной городской поликлинике.

"Родителям детей, которые в этом году пойдут в первый класс школы или в детский сад, не придется приносить медицинскую карту ребенка по форме 026. То есть это освободит ежегодно около 170 тыс. семей от лишнего сбора справок", - рассказала Ракова.

Она отметила, что новые данные, например, о прививках, будут добавляться в медкарту автоматически.

Кроме того, с 1 сентября личные дела детей, поступающих в школы и детские сады, будут формироваться полностью в электронном формате.

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