Матвиенко вспомнила пословицу при оценке сотрудничества России и Казахстана

Врачи двух стран постоянно обмениваются опытом в период пандемии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила сотрудничество России и Казахстана в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, отметив, что как руководство стран, так и обычные граждане продемонстрировали сплоченность.

"Вспоминается мудрая казахская пословица: "Нет стены, которую народ не возьмет ". Мне кажется, что мы вместе взяли эту стену, не растерялись, не потерялись, не было паники", - приводит слова спикера Совфеда РИА "Новости".

Как добавила Матвиенко, именно благодаря сотрудничеству Россия и Казахстан проходят период пандемии с меньшими потерями, чем многие другие государства.

Председатель верхней палаты парламента также поблагодарила врачей, которые перенимали лучшие технологии и обменивались опытом. "Хотелось бы, чтобы темпы вакцинации были лучше, мы своих граждан ежедневно призываем к тому, что надо вакцинироваться", - подчеркнула Матвиенко.

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