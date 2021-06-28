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Меркель хочет запретить британцам въезд в ЕС

10:11
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Всё из-за коронавируса

Газета Times сообщила со ссылкой на источники, что в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с европейскими коллегами предложение о запрете въезда из Великобритании на территорию Евросоюза.
Джонсон заявил о возможности новых локдаунов в Британии зимой

Это связано с распространением штамма COVID-19 "дельта".

В публикации уточняется, что Великобританию в ЕС могут объявить "вызывающей озабоченность страной". Запрет будет касаться в том числе тех, кто полностью вакцинировался от коронавируса.

Вместе с тем Times пишет, что это предложение Меркель может встретить отпор со стороны Греции, Испании и Португалии.

На эту пятницу запланирована встреча Меркель с британским премьером Борисом Джонсоном. Он попытается отговорить канцлера от подобных инициатив.

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