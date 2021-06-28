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В Москве у посетителей кафе и ресторанов начали проверять QR-коды

10:25
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Летние веранды будут работать без кода до 11 июля

В Москве у посетителей заведений общественного питания начали проверять наличие QR-кода. Антикоронавирусные требования вступили в силу 28 июня. 
Сервис для получения QR-кодов для посещения ресторанов заработал в Москве

Как сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, летние веранды будут работать без кода до 11 июля включительно.

Получить QR-код можно: через электронную медицинскую карту, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", на портале mos.ru, на портале "Госулуги", а также при обращении в регистратуру городской поликлиники.   

Код выдается только тем людям, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.     

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