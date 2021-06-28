Уралец расстрелял семью на глазах у ребенка

Девочка успела вызвать полицию

В Пермском крае мужчина расстрелял семью на глазах 11-летней школьницы из-за отказа бывшей возлюбленной вернуться к нему.

Инцидент произошел в Горнозаводском районе у реки Койва во время шашлыков. Девочка вместе с родителями и их подругой отправилась на пикник. В какой-то момент на шашлыки приехал экс-супруг женщины, 57-летний предприниматель, и принялся ее упрашивать возобновить отношения, пишет telegram-канал LIFE.SHOT. Женщина отказала.

Отвергнутый мужчина уехал, но после полуночи вернулся с ружьем и открыл огонь. Выжить удалось только школьнице, она смогла позвонить в полицию и рассказать о трагедии.

Ее родители их подруга скончались до приезда медиков. Несовершеннолетнюю передали органам опеки. Стрелок скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранительные органы.

UPD (11:45 мск): Подозреваемый задержан в своем доме в поселке Бисер. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Следователи в ближайшее время предъявят мужчине обвинение, сообщили в региональном СКР.

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