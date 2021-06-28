Крым приходит в себя после масштабного наводнения

В пострадавших городах проходят массовые уборки

Более 150 километров дорог расчистили военные в Крыму. По-прежнему тяжелая ситуация в Ялте и Керчи. С помощью беспилотников специалисты МЧС оценивают масштабы наводнения.

Годовалый Рэм не гуляет, а плавает. Вот уже неделю до суши добирается по воде. Андрей Лепешкин живет на улице Ломоносова – это наиболее пострадавшая от потопа часть Ялты. Несколько дней с пожилой матерью сидели на втором этаже дома. Потом нашли болотники. Теперь мужчина спускается, чтобы включить насос.

Два дня назад в Ялте прошел очередной ливень. Больших подтоплений удалось избежать, но работы прибавилось. Спасатели продолжают вытаскивать из воды мусор, демонтируют металлические конструкции и даже убирают деревья, которые препятствуют потоку воды.

Основная проблема, на ликвидацию которой сейчас брошены все силы – расчистка русел рек. По словам местных жителей, уровень воды до наводнения был на 1,5-2 метра ниже. А сейчас этот объем заполнен грязью, щебнем и селевыми потоками. Уровень поднялся до домов. В горном селе Васильевка – военные продолжают убирать трехметровый слой щебня. Сель сошел на дома, построенные еще в украинские годы на месте пересохшей реки. Для потока сейчас сделали новое русло, а камни пообещали полностью вывезти.

Жители Ялты благодарят спасателей и военнослужащих, которые в трудную минуту пришли на помощь. Фермеры передали 1600 килограммов черешни. А инициативная группа ялтинцев привезла в армейский лагерь пироги, фрукты и сладости.

Водоснабжение Ялты пока не соответствует нормам, общепит перешел на одноразовую посуду, детские сады остаются закрытыми до 1 июля. Спецтехника МЧС и военнослужащих проводит дезинфекцию города. От Гурзуфа до Фороса действует запрет на купание в море. Его продлили еще на неделю. Роспотребнадзор проводит отбор проб ежедневно. Спасатели обследуют дно и с помощью беспилотников осуществляют аэросъемку территорий, пострадавших в результате наводнения.

Керчь продолжает ликвидировать последствия стихии. На этих выходных в город дополнительно направили 65 единиц техники и 3 сотни рабочих. Главная задача – убрать с улиц мусор, в основном, это испорченная водой одежда, мебель и бытовая техника. Вещи, которые удалось отстирать, уже неделю не могут просохнуть из-за повышенной влажности.

Чтобы привести город в порядок, местные власти приняли решение организовать массовую уборку во вторник и среду. Приглашают не только жителей Керчи, но и волонтеров со всего полуострова.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.

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