В Москве начали действовать новые антиковидные ограничения

Без QR-кода в ресторан теперь не пустят

В Москве вступили в действие новые ограничения. Они вызваны ростом заболеваемости COVID-19 и быстрым распространением "индийского" штамма. Кафе и рестораны теперь обслуживают только тех, кто сделал прививку, имеет отрицательные результаты ПЦР или переболел в течение последних шести месяцев. На удалённый режим работы должны быть переведены треть сотрудников компаний. В торговых центрах и метро всё чаще проводятся рейды.

Спрятаться от знойного июньского солнца под кондиционером, в прохладном зале ресторана, кафе или бара, теперь можно только предъявив QR-код. С понедельника, в московском общепите - новые правила для посетителей. Работа в "бесковидном" формате. В заведения пустят только тех, кто привился от коронавируса, уже переболевших в течении последних шести месяцев. А еще клиентов с отрицательным ПЦР-тестом, действительным в течение трех дней.

"Выполнив это требование, заведение может работать днем и ночью, расставлять столы ближе, чем на 1,5 метра друг от друга, а посетителям в таких заведениях можно не носить маски и перчатки, передвигаясь по залу", - сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Эти требования в указе мэра столицы - вынужденные. Остановить распространение индийского штамма - крайне опасного для здоровья и жизни - в Москве пока не удается. Поэтому кафе и рестораны принимают только тех, кто не представляет угрозы для окружающих. "Бесковидные" зоны - единственный способ для заведений сохранить рабочие места и избежать карантина. А для горожан - жить в привычном ритме. Остальные заведения смогут предложить клиентам только блюда на вынос. Или доставлять их по адресу заказа. Исключения сделаны лишь для летних веранд. До 11 июля они работают, как и до пандемии.

Время уговоров прошло, говорят инспекторы, проверяющие соблюдение перчаточно-масочного режима в торговых центрах. Нарушителей штрафуют. Любой, кто без средств защиты, может быть инфицирован, а, значит, потенциально опасен.

"Сначала было много, сейчас практически все в масках. Видимо, люди осознают очень быстро, как только начинается рейд. К сожалению, у нас не все граждане сознательные, поэтому приходится…", - говорит главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Наталья Калугина.

Ситуация в Москве крайне сложная. Количество инфицированных приблизилось к максимуму второй, "зимней" волны. А у нового вируса ученые заметили еще особенности. Иммунитет у переболевших первым штаммом часто не способен защитить от индийского. И, кроме того, один носитель заражает 5-6 человек, а не двоих или троих, как в начале пандемии. Поэтому власти вводят еще и ограничения для работников предприятий и организаций. С понедельника, руководители обязаны перевести на "удаленку" 30 процентов своих сотрудников. Для всех единственный способ защититься - прививки. В столице ежедневно приходят вакцинироваться свыше 30 тысяч горожан. А в Подмосковье количество желающих выросло десятикратно. В Краснознаменске сегодня прививают педагогов городских школ. В области развернуты 430 прививочных пунктов, в том числе и круглосуточные. А Минздрав России сегодня пообещал, что в гражданский оборот до конца июня поступит 2,5 миллиона доз вакцины "Спутник Лайт".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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