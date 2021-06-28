В США заподозрили Россию в атаках "направленной энергией"

Информационный вброс распространила газета The Washington Post

Разведка США считает, что Россия якобы причастна к атакам на госслужащих при помощи "направленной энергии". Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Первые сообщения о мифическом оружии появились ещё в 2017 году. Тогда у десятков американских дипломатов нашли повреждения мозга. С тех пор случаи недомогания участились.

Разведслужбы США в панике - американские госслужащие, работающие за рубежом, подвергались воздействию таинственной энергии. Примечательно, что официально никто ничего не говорит. Информационный вброс с подачи неназванного представителя спецслужб сделала газета The Washington Post.

"В Вашингтоне всё больше внимания уделяется загадочной болезни мозга, которая, как считается, является результатом целенаправленных атак, поразившей американских дипломатов и других официальных лиц в странах по всему миру, в том числе многих на Кубе... Возможно, были использованы микроволны или другие формы направленной энергии", - говорится в публикации.

При этом американцы изменили бы себе, если бы тут же не нашли источник вредоносного воздействия. И кроется он, конечно же, в России. Пострадали больше ста дипломатов и военных в Китае, странах Европы, Азии и даже с самих Соединенных Штатах. Два случая якобы были зафиксированы в столице. Но хуже всего пришлось американцам на Кубе. Там еще в 2017 году пришлось эвакуировать персонал консульства, а состав посольского корпуса сократить до минимума. И не важно, что от России до США нужно перелетать океан, а Куба - вот она, рядом. Рука Москвы все равно сделала свое черное дело, утверждает автор заметки.

"Куба отрицает ответственность за неустановленные мозговые травмы, причина которых до сих пор не установлена. После сообщений о подобных случаях в Китае, России и даже в Соединенных Штатах сотрудники разведки США теперь подозревают, что в этом виновата Россия", - сообщили журналисты WP.

Доказательств, как водится, никаких. Но, по мнению разведки США, кто же еще мог совершить такое, как не российские спецслужбы, если у американских граждан столь жуткие симптомы: головные боли, тошнота, галлюцинации. Причем на протяжении многих лет. В 2017 году кубинские власти претензии американцев решительно отвергли и заявили, что за мифические акустические атаки они приняли стрекот кузнечиков и цикад, которых много в жаркой южной стране. Также поступили в 2018 году и власти КНР. Только объяснять ничего не стали. Просто посмеялись над вымыслами американских дипломатов. Ну а раз не Куба и не Китай, то кто же тогда, как не Россия. Причем WP по сути повторяется. Похожие факты еще в мае опубликовало издание Politico. Причем даже посмеялась над бравыми морскими пехотинцами США, которые, находясь в командировке в Сирии, якобы массово заболели кишечным гриппом после того, как над ними пролетел российский вертолет. В нашем МИДе подобные заявления тогда назвали "полным абсурдом и странными инсинуациями". Вскоре и американское командование в Сирии выяснило, что морпехи просто отравились испорченными продуктами. Но этого заявления уже почти никто не услышал. Ведь обвинять российские спецслужбы удобнее. И вот теперь новый поток домыслов, которые иначе как галлюцинациями американских разведчиков и политиков и не назовешь.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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