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Российские военные провели учения у берегов Сирии

12:17
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Авиабаза Хмеймим и пункт базирования Тартус должны быть надежно защищены

Поиск и уничтожение воздушных и надводных целей, длительные полёты на предельно малой высоте - и всё это в непростых климатических условиях. У берегов Сирии прошли учения Военно-морского флота и ВКС России. Для участия в манёврах в Арабскую республику прибыли дальние бомбардировщики Ту-22 и истребители МиГ-31К. Самолёты оснастили новейшим отечественным гиперзвуковым оружием - комплексами "Кинжал".

На учебно-боевое задание отравляются как самолеты, постоянно базирующиеся на аэродроме Хмеймим - Су-34, так и недавно прилетевшие в Сирию Ту-22М3 и МиГ-31К в сопровождении Су-35.

Прибывшие на авиабазу Хмеймим самолеты могут нести новейшее российское вооружение. Например, под крылом МиГ-31К - ракеты комплекса "Кинжал". Самолеты отправляются в акваторию Средиземного моря, чтобы уничтожить условного противника. Редкие кадры из кабины пилота. Можно увидеть рядом идущие самолеты, самый большой из которых А-50 - радиолокационный разведчик. Определяет воздушные и надводные цели.

Наша авиационная группа произвела тактические электронные пуски ракет по условному противнику.

"Было выполнено два тактических пуска по условным целям противника. Цель учений считаю достигнутой, матчасть отработали на оценку "отлично", - сообщил летчик.

Противовоздушную оборону обеспечивали корабли, вышедшие из пункта базирования Тартус. На фрегате "Адмирал Макаров" - учебная тревога.

- Сигнальщик, цель воздушная. Классифицировать цель!

- Учебная тревога! Корабль к бою!

Это означает, что в воздушном пространстве зафиксирован подозрительный объект. Счёт идёт на секунды. Нужно быстро распознать цель и уничтожить ее.

"Получаем донесения по воздушным целям. На планшетах дальней воздушной обстановки обсчитывается. Далее выходим на обнаружение радиолокационными станциями... И передачу ее на зенитно-огневые средства корабля", - сообщил Антон Круглов, старший помощник командира экипажа фрегата "Адмирал Макаров".

Авиабаза Хмеймим и пункт базирования Тартус должны быть надежно защищены. Отработка взаимодействия авиации и флота - главная задача прошедших учений. Кстати, сейчас в Средиземном море находится авианосная ударная группа британских ВМС во главе с "королевой Елизаветой". Так называется флагман военно-морского флота Соединённого королевства. Иностранные военные наверняка оценили слаженность действий российских коллег.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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